Российский истребитель подобрался к кораблям Украины и попал на видео

Российский истребитель Су-27 пролетел в непосредственной близости от украинских кораблей в Азовском море. Видео маневра опубликовано на странице Военно-морских сил Украины в Facebook.

Украинские корабли принимали участие в стратегических учениях «Казацкая воля-2018», которые проходили с 25 по 29 сентября. Главной целью учений ВМС страны называли наращивание возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонных стабилизационных действий войсками, планирование и ведение контрнаступательной операции. При этом в ведомстве предупредили, что все беспилотники в зоне проведения учений будут сбиты.

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