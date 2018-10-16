Украина приготовилась применить силу к российским кораблям

Военно-морские силы Украины готовы применить силу против российских кораблей в Азовском море. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Отвечая на вопрос о законности проверок судов в районе Крымского моста, который проводят корабли ФСБ и Черноморского флота России, он сказал, что таковые действительно не являются противоправными. При этом Воронченко назвал проверки «грязными действиями» и добавил, что Киев мог бы заниматься тем же самым, однако не будет прибегать к этому.

«Если будет обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла», — предупредил Воронченко.

Материалы по теме Флагман без двигателя Украинский флот превратился в ржавую рухлядь

Кроме того, в Киеве констатировали, что Россия применяет новые методы гибридной войны, а обеспечение безопасности в Керченском проливе — это прикрытие. «Основные же зоны внимания — влияние на экономику Украины, банкротство наших портов, социальная дестабилизация в Приазовье, а также препятствование свободному судоходству в Азовском море. Бердянск и Мариуполь потеряли большую часть прибыли из-за остановки судов. Это еще раз показывает, что Россия не отказалась от намерений относительно юга Украины», — поведал он.

Воронченко указал, что Россия может пойти дальше в дестабилизации причерноморских областей Украины. «Есть информация, что сюда были переброшены несколько катеров из Каспийской флотилии. Россия имеет разветвленную систему базирования, что дает ей возможность оперативно контролировать большую часть Азовского моря», — заверил он.

«Уверен, что открытая агрессия на море — это будет последний шаг умирающей "империи зла", России. Они не осмелятся это сделать. Однако каждый день россияне делают какие-то сюрпризы, новые методы грязных, непрямых действий. На пятом году войны мы уже научены и приспособились к этому. Прогнозируем, что будет дальше. Другого выхода нет, кроме как отстаивать свою независимость», — подчеркнул Воронченко.

Киев считает, что Россия нарушает права Украины в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!