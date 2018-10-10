Киев заподозрили в подготовке провокации в Азовском море

Киев готовит провокацию в Азовском море, чтобы дискредитировать российских пограничников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Крыму.

Отмечается, что 11 октября сотрудники госпогранслужбы Украины планируют выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ. Таким образом они хотят собрать материал для видеорепортажа «об агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов и блокаде морских портов Украины в Азовском море».

Ранее 5 октября сообщалось, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Александра Турчинова, Украина наращивает морские силы в ответ на агрессию России.

Киев считает, что Россия нарушает права Украины в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!