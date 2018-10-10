Украина захотела помешать России милитаризовать Крым

Киев внесет проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, чтобы не позволить России продолжать милитаризацию Крыма. С таким заявлением выступил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, Украину беспокоят «многочисленные военные учения» на полуострове и «постоянная милитаризация» Азовского моря. Он считает, что действия России в Крыму демонстрируют ее агрессивную политику, что становится «еще одним поводом для беспокойства».

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«Расширение ее [России] военного присутствия в Азовском море — это новый вызов, с которым нам приходится иметь дело. Морская территория между Украиной и Россией в настоящее время все больше милитаризируется Российской Федерацией, что имеет последствия не только для морской торговли и поставок в Украину», — сказал Ельченко.

Постпред Украины добавил, что Киев получает информацию о размещении в Крыму ядерного оружия и восстановлении соответствующей инфраструктуры.

В конце августа Ельченко анонсировал ряд «неприятных» для России инициатив, которые он представит на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Он указал, что речь пойдет о Донбассе, демилитаризации Крыма и о находящихся в России украинцах, которых Киев считает политзаключенными.

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