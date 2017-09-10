Бывший СССР
 

Киев увидел отказ от «наглости» в работе нового постпреда России в ООН

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Ельченко
Владимир Ельченко

Новый постпред России в ООН Василий Небензя, по оценке его украинского коллеги Владимира Ельченко, демонстрирует «более спокойный подход» по сравнению со своим предшественником Виталием Чуркиным. Такое мнение Ельченко высказал в интервью агентству «Укринформ».

«Говорить об изменении тактики видимо еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему», — отметил украинский постпред.

При этом он добавил, что «это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того наглости и нескрываемой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин».

«Посол Небензя — другой человек, он имеет более спокойный подход, каких-то негативных эмоций в адрес Украины я от него не видел и не слышал. Посмотрим, как будет дальше, это только начало. Будем надеяться, что, возможно, это приведет и к определенному изменению тактики в позитивном ключе для нас», — сказал Ельченко.

Небензя был назначен постоянным представителем России при ООН указом президента Владимира Путина в конце июля. Должность постпреда стала вакантной в феврале в связи со смертью Чуркина, занимавшего этот пост с апреля 2006-го.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Володимир Єльченко, Постійний представник України при ООН: Росія отримає чимало «несподіванок» в ООН
Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН
Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Киев отреагировал на заявление Путина о миротворцах ООН в Донбассе
Назначен новый постоянный представитель России при ООН
Последние новости
Киев увидел отказ от «наглости» в работе нового постпреда России в ООН
Нуньес победила россиянку Шевченко в UFC
Ким Чен Ын распорядился продолжать работы с целью повышения ядерного потенциала
Голосование на выборах началось по всей России
По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбуждено уголовное дело
Ураган «Ирма» обрушился на Гавану
В авиакатастрофе разбился американский музыкант Трой Гентри
Другие материалы рубрики
Бывший СССР22:22 8 сентября
Фото с места происшествия

По кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»

Он воевал в Донбассе и подозревался в убийстве Басаева
01:09Сегодня

Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН

13:3831 августа

В Узбекистане открыли первый памятник Исламу Каримову

16:44 9 сентября

Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Бывший СССР00:01Сегодня

Рижский отрыв

Латвию штурмуют любители выпить и побегать без штанов
16:32 9 сентября

Подрыв автомобиля в Киеве попал на камеру видеонаблюдения

09:5730 августа

Валенса заявил о неспособности Европы «впитать» Украину

16:06 9 сентября

Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
13:33 9 сентября

Неизвестные взорвали и ограбили банкомат в центре Еревана

18:1329 августа

Депутат Рады рассказал о побрезговавшем Порошенко главе Еврокомиссии

15:01 9 сентября

Казахстанцы спели «Дорогие мои москвичи» в честь 870-летия российской столицы

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбуждено уголовное дело
Голосование на выборах началось по всей России
В российских регионах начались выборы
На избирательном участке в Бурятии попытались украсть кабель связи
Почувствуй в себе тигра
Путина попросили помочь с Северной Кореей и переименовать Дальний Восток
Все материалы
Мир
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Ким Чен Ын распорядился продолжать работы с целью повышения ядерного потенциала
Ураган «Ирма» обрушился на Гавану
Трамп провел совещание правительства в связи с приближением урагана «Ирма»
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Фото с места происшествияПо кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»
Он воевал в Донбассе и подозревался в убийстве Басаева
Рижский отрыв
Латвию штурмуют любители выпить и побегать без штанов
Киев увидел отказ от «наглости» в работе нового постпреда России в ООН
Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН
Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Подрыв автомобиля в Киеве попал на камеру видеонаблюдения
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет
Продажи круп в торговых сетях упали
Россия побьет абсолютный рекорд времен СССР по урожаю зерна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь
Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение
Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Солнечная вспышка балла X1.3 (произошла 7 сентября 2017 года)От Солнца к сердцу
Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
Древнюю гробницу ювелира фараонов нашли в Египте
Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Доказана эволюция современного человечества
Все материалы
Спорт
С армянами не скучно
У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
Нуньес победила россиянку Шевченко в UFC
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
Занимавшая 957-е место в рейтинге месяц назад Стивенс выиграла US Open
Украинец Усик нокаутировал немца Хука
Тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии нокаутированного голкипера
Сын бывшего главы IAAF прокомментировал обвинения в коррупции
Все материалы
Культура
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Врач во время эпидемии чумы в Риме, около 1656 г.Чума на оба ваши дома
От какой эпидемии в следующий раз пострадает человечество
Подруга подкинула проблем
Гормональный взрыв в теле женщины от Аронофски и другие животные страсти
Скончался исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс
В авиакатастрофе разбился американский музыкант Трой Гентри
Вышел новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»
Советский фильм получил награду в Венеции
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Раздевай и властвуй
Кто решает, какое порно смотрит весь мир
Гуляй, рука
Что заставило короля порно распрощаться с Brazzers и PornHub
Малахову дали вести Comedy Club в скандальной манере «Пусть говорят»
Латынина покинула Россию
Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым
Ургант в образе Pharaoh рассказал телезрителям о грибах
Все материалы
Ценности
Ота Томоюки«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Близки к провалу
Европейские толстосумы поборются за машину Штирлица
Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini
G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев
Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent
В Россию привезли уникальный Bentley Bentayga Mulliner
Jaguar показал автомобиль будущего
Все материалы
Путешествия
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Отель в Мексике раскололся надвое из-за рекордно мощного землетрясения
Kale and Pinkel, North German speciality sausage, Germany, Europe Photographer: © gourmet-visionИ рыбку съесть, и в ресторан присесть
Что уплетают за обе щеки северные немцы
Российских туристов предупредили о сибирской язве в Италии
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем
Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся
Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек
Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Все материалы
За что автопроизводители судятся с китайцами
Почему Китай бесит все автомобильные бренды
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Продажи автомобилей в России растут шестой месяц подряд
Сын Фердинанда Пиха построит конкурента Porsche 911
Американцы решили тюнинговать старые «Рэйндж Роверы»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы