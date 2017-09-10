Киев увидел отказ от «наглости» в работе нового постпреда России в ООН

Новый постпред России в ООН Василий Небензя, по оценке его украинского коллеги Владимира Ельченко, демонстрирует «более спокойный подход» по сравнению со своим предшественником Виталием Чуркиным. Такое мнение Ельченко высказал в интервью агентству «Укринформ».

«Говорить об изменении тактики видимо еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему», — отметил украинский постпред.

При этом он добавил, что «это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того наглости и нескрываемой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин».

«Посол Небензя — другой человек, он имеет более спокойный подход, каких-то негативных эмоций в адрес Украины я от него не видел и не слышал. Посмотрим, как будет дальше, это только начало. Будем надеяться, что, возможно, это приведет и к определенному изменению тактики в позитивном ключе для нас», — сказал Ельченко.

Небензя был назначен постоянным представителем России при ООН указом президента Владимира Путина в конце июля. Должность постпреда стала вакантной в феврале в связи со смертью Чуркина, занимавшего этот пост с апреля 2006-го.