Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН

Украинская сторона к заседанию Генассамблеи ООН приготовила для России «немало неожиданностей». Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил постпред Украины при всемирной организации Владимир Ельченко.

По его словам, есть ряд инициатив, которые пока не будут раскрыты для «бывшего стратегического партнера» Украины. «Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей», — сказал он.

«Могу только сказать, что это множество вопросов. Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины», — пояснил он.

Кроме того, по словам Ельченко, 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в состав Совета по правам человека. Он выразил надежду, что Украина будет выбрана в новый состав этого органа. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека, отметил он.