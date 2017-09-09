Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Украина передала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает «ЛигаБизнесИнформ».

«Обновленный проект резолюции буквально несколько дней назад был передан партнерам по Совету Безопасности. Конечно, мы готовы дальше работать», — сказал Елисеев.

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Как пишет УНИАН, подготовка к размещению миротворцев ООН с момента принятия соответствующего решения может продлиться полгода.

7 сентября украинский президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России Владимира Путина в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Ввод миротворцев поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В Госдепе США заявили, что идея достойна изучения.

В Киеве отмечали, что развертывание миротворческой будет способствовать восстановлению мира и безопасности в регионе. Но вместе с тем украинские власти выступили против присутствия российских сил в составе миротворческого контингента.