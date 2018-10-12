Порошенко поручил определить морскую границу между Украиной и Россией

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 320/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Указ и частично засекреченное решение СНБО размещены на сайте украинского лидера.

СНБО констатировал наличие условий, которые могут привести к «критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины». Указывается, что Россия стремится к «полному доминированию в Черноморском регионе, навязыванию собственных условий распределения морской акватории и ограничению портовой деятельности и рыбного промысла Украины».

Отмечается, что Россия создала наступательную военную группировку вблизи границ Украины и активизировала деятельность своих спецслужб против страны. Кроме того, россияне развернули «незаконную хозяйственную деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на оккупированных территориях, в том числе, на шельфах Черного и Азовского морей, а также браконьерский вылов морепродуктов в исключительной (морской) экономической зоне Украины».

Среди прочего, Кабинету министров Украины поручено в течение месяца внести в парламент законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины, а также определить координаты серединной линии, которая будет считаться линией государственной границы с Россией. Также Кабмин должен подготовить консолидированные претензии Киева к России. В течение месяца должны быть проанализированы последствия действий России в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В свою очередь, Министерству иностранных дел Украины поручено определить линию государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море. МИД должен сообщить установленные координаты как России, так и ООН.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова Тузла в Керченском проливе. Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив признаны внутренними водами России и Украины. В соглашении прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств.

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