Евросоюз приписал себе Черное море

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини предостерегла Россию и Украину от наращивания военной мощи в Черноморском регионе и напомнила, что Черное море — европейское. Об этом она заявила, выступая в Европарламенте, передает «Интерфакс».

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сообщила она.

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Глава европейской дипломатии также обвинила Россию в досмотре судов в Азовском море и в развертывании военных судов в этом районе. Она напомнила о соглашении по использованию Азовского моря и Керченского пролива, которое подразумевает решение споров путем консультаций и переговоров. «Мы продолжим добиваться уважения к международному праву и конвенциям, а также поддерживать Украину в этих трудных обстоятельствах», — резюмировала Могерини.

В середине октября сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил определить морскую границу между Украиной и Россией. Совет национальной безопасности и обороны страны указал на стремление России к полному доминированию в Черноморском регионе. 18 октября стало известно, что глава МИД России отказал Украине в праве провести совместные с НАТО учения в Азовском море.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет ей доступ к нему. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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