Арестованное Украиной российское судно «Норд» пустят с молотка

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), выставило на продажу арестованное российское судно «Норд». Об этом во вторник, 23 октября, сообщается на сайте ведомства.

«Норд» будет продан на площадке OpenMarket государственного предприятия СЕТАМ. Аукцион состоится 7 ноября, стартовая цена — 1 626 181 гривна (около 3,8 миллиона рублей).

Судно было построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область). Его длина — 23,6 метра, ширина — 6,5 метров, мощность главного двигателя — 165 киловатт, чистая вместимость — 32 тонны.

СЕТАМ ожидает оживленные торги и надеется, что судно будет сразу же продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию.

Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос (81 тысячу 309 гривен (188,7 тысячи рублей)) и участвовать в торгах.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

В апреле двое моряков смогли вернуться в Россию через территорию Белоруссии.

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