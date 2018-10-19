Украина изъяла российское судно «Норд»

Прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), арестованное крымское рыболовецкое судно «Норд». Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры.

Решение принято с целью сохранения бюджетных средств, которые расходуются на содержание арестованного судна на территории морского порта Бердянск, отмечается в сообщении.

«Цель передачи судна — осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства», — указал начальник управления прокуратуры Евгений Комаровский.

Также в прокуратуре напомнили, что 4 октября в Апелляционный суд Киева было направлено обвинительное заключение в отношении капитана судна «Норд» Владимира Горбенко в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства») для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

«Капитан судна "Норд" в ущерб интересам Украины обеспечил незаконный выезд со временно оккупированной территории Украины за пределами разрешенных порядком контрольных пунктов пересечения административной границы с полуостровом Крым членам экипажа указанного судна с целью промышленного вылова рыбы», — заявили в прокуратуре.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

В апреле двое моряков смогли вернуться в Россию через территорию Белоруссии.

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