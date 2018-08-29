На Украине закрыли дела против экипажа российского судна

На Украине закрыли судебные дела о привлечении членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд» к административной ответственности. Об этом РИА Новости сообщил Максим Могильницкий, руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», юристы которого представляют интересы моряков судна.

«Нам удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна "Норд" нет ровным счетом никаких оснований. Все судебные дела о привлечении моряков к ответственности закрыты», — рассказал он.

Могильницкий отметил, что незаконность попытки пересечения границы судном так и не была доказана. «Срок привлечения к административной ответственности тем временем подошел к концу, а доказательств вины моряков так и не обнаружилось. Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой», — добавил он.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. В апреле двое моряков смогли вернуться в Россию через территорию Белоруссии.

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