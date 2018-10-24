Депутат Рады сорвал украинско-российскую встречу по Азовскому морю

Депутат Верховной Рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров на заседании украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море в Киеве потребовал выдворить с Украины главу российской делегации. Видео выступления Чубарова было опубликовано в Facebook активисткой Натальей Лютиковой.

Делегацию России возглавляет руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев. Поводом для заявлений Чубарова стало то, что чиновник посещал Крым.

«Я вас призываю прекратить эту деятельность. Здесь сидит преступник, который въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником… Я не могу пять лет посетить Крым. Они убивают, похищают наших детей. У нас более 70 человек сидят в российских тюрьмах. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище», — приводит слова Чубарова «Крым.Реалии».

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Депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий, который также присутствовал на заседании, сообщил, что усилиями парламентариев оно было сорвано.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что во время собеседования ни один из членов российской делегации, прибывших на заседание комиссии, не сообщил о посещении Крыма. «В базе данных не обо всех гражданах РФ есть информация о посещении ими оккупированного Крыма. В данном случае, когда эти лица пересекали границу, то у нас не было убедительных доказательств, что они посещали оккупированный полуостров», — сказал «Укринформу» пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией, а его жителей — украинскими гражданами. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с Крымом нормам международного права.

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