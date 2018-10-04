Киев рассказал о массовом переселении россиян в Крым

Россия специально переселяет в Крым десятки тысяч людей, чтобы вытеснить с полуострова проукраинское население. С таким заявлением в четверг, 4 октября, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНИАН.

«Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Речь идет о переселении десятков тысяч людей», — поведал Климкин.

По его словам, Крым «под российской оккупацией идет в никуда». «Там создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью. Люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах», — заявил глава МИД Украины.

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«Экономика Крыма не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями, а санкции будут сохраняться, и последняя "Крымская декларация" (документ, в котором Вашингтон фиксирует свою позицию относительно непризнания Крыма частью России — прим. «Ленты.ру») со стороны Соединенных Штатов это четко показывает», — добавил он.

«Путь Крыма под российской оккупацией — это путь постоянного упадка. И мы это видим, поэтому Крым обязательно вернется в Украину», — заключил Климкин.

В конце мая один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев выступил с заявлением, что Россия тайно переселила в Крым до миллиона человек с российской территории. По его мнению, Москва с помощью подобных действий добивается «вытеснения местного населения».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.

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