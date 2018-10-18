Киев потребовал от ФСБ отпустить украинских браконьеров

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Людмила Денисова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в ФСБ России с требованием освободить задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма моряков украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041». Документ обращения она опубликовала в Facebook.

«Украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника продолжают незаконно удерживать на территории аннексированного Крыма. А все потому, что правоохранители агрессора беспричинно отобрали у них паспорта для выезда за границу. По истечении почти шести месяцев положение сейчас у всех троих не наилучшее: моряки и их семьи физически и морально истощены», — указала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что состояние здоровья Калиниченко значительно ухудшилось. «Он страдает ладонным фиброматозом (заболевание, вследствие которого под кожей ладони возникает рубцовая ткань — прим. «Ленты.ру»), требующим квалифицированного лечения», — подчеркнула она.

83-летняя мать Олега Блока, отмечает Денисова, сейчас практически в беспомощном состоянии без сына — она не имеет возможности самостоятельно ухаживать за домом, покупать продукты. У Руслана Скрипника двое детей, которые уже почти полгода находятся без отца.

«Еще 11 сентября из ФСБ мне сообщили, что меры процессуального принуждения к этим трем лицам не применялись. На прошлой неделе советник президента РФ на мой запрос ответил, что загранпаспорта у экипажа судна никто не отбирал и свобода их передвижения не ограничивалась. Но покинуть территорию Крыма они до сих пор не могут», — возмутилась омбудсмен.

При этом Денисова указала, что на прошлой неделе на территорию Украины удалось вернуть Геннадия Отычко, которого отпустили на родину по причине смерти его матери, поэтому возможно возвращение и других. «[Директор ФСБ] Александр Бортников, которому я направила письмо, должен этому посодействовать», — заключила Денисова.

Рыболовецкое судно «ЯМК-0041» под флагом Украины, незаконно добывавшее камбалу западнее мыса Тарханкут в исключительной экономической зоне России, было задержано сотрудниками Крымского пограничного управления ФСБ 4 мая. У команды судна были изъяты несколько километров сетей, пятерых членов экипажа доставили в Крым. В отношении капитана «ЯМК-0041» Виктора Новицкого было возбуждено дело по части 3 статьи 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), ему грозит до пяти лет лишения свободы. На само судно наложен арест.

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