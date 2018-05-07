Украина решила наказать пограничников ФСБ

Прокуратура Украины завела уголовное дело в связи с задержанием сотрудниками Крымского пограничного управления ФСБ украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» в Черном море. Сообщение размещено на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым (располагается в Киеве).

«Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовецкого судна "ЯМК-0041" по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия, а также захват указанного морского судна представителями незаконно созданных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация уголовных преступлений — часть 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и часть 2 статьи 278 («Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна») Уголовного кодекса Украины, уточнили в ведомстве. По факту произошедшего проводится досудебное расследование.

Сотрудники Крымского пограничного управления ФСБ 3 мая задержали рыболовецкое судно «ЯМК-0041» под флагом Украины, незаконно добывавшее камбалу западнее мыса Тарханкут в исключительной экономической зоне России. Изъяты несколько километров сетей, пятеро членов экипажа доставлены в Крым. Киев выразил категоричный протест и потребовал вернуть корабль.

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