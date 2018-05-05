Украинский адмирал предложил конвоировать суда через Керченский пролив

Киеву необходимо быть готовым к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России. Об этом порталу «Обозреватель» заявил бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

«Военным морякам и морским частям Госпогранслужбы следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск. Необходимо отрабатывать мероприятия конвойной службы, предусматривающие сопровождение гражданских судов военными кораблями», — заявил он, комментируя появившуюся информацию о досмотрах российскими пограничниками кораблей в Азовском море..

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Адмирал отметил, что военные конвои «могут и не понадобиться, но в определенных условиях это может стать единственным способом обеспечить безопасность морских коммуникаций» на стыке Черного и Азовского морей. «Любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению», — пояснил Кабаненко.

Сотрудники Крымского пограничного управления ФСБ 3 мая задержали рыболовецкое судно «ЯМК-0041» под флагом Украины, незаконно добывавшее камбалу западнее мыса Тарханкут в исключительной экономической зоне России. Изъяты несколько километров сетей, пятеро членов экипажа доставлены в Крым. Киев выразил категоричный протест и потребовал вернуть корабль.

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