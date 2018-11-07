Украина попыталась продать арестованное российское судно и потерпела фиаско

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Украинское государственное предприятие «Система электронных торгов арестованного имущества» (СЕТАМ) не смогло провести аукцион по продаже арестованного властями крымского рыболовецкого судна «Норд». Об этом сообщается на сайте организации.

Аукцион должен был состояться в среду, 7 ноября. Судно оценивалось в 1 626 181 гривну (около 3,8 миллиона рублей). Было зарегистрировано 12 заявок от участников, но все они отклонены организаторами торгов, что сделало невозможным проведение аукциона.

«Торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос (81 тысячу 309 гривен (более 192 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)) для участия в торгах. Согласно законодательству, судно впоследствии будет выставлено на следующий аукцион с понижением цены», — приводит выдержку из заявления СЕТАМ агентство «Украинские новости».

Согласно правилам проведения торгов, лот будет выставлен на продажу повторно со снижением цены, но не более, чем на 10 процентов.

О намерении пустить «Норд» с молотка Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило 23 октября. Сейчас построенное в 1989 году судно находится в морском порту Бердянска. Его длина — 23,6 метра, ширина — 6,5 метра, мощность главного двигателя — 165 киловатт, чистая вместимость — 32 тонны.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

В апреле двое моряков смогли вернуться в Россию через территорию Белоруссии. 30 октября стало известно, что семь моряков «Норда» обменяли на семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками ФСБ в мае.

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