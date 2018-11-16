Украина признала невозможность создания базы на Азовском море

Заявления о строительстве украинской военно-морской базы на Азовском море не соответствуют возможностям страны. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, передает в пятницу, 16 ноября, РИА Новости.

Чиновник объяснил, почему Украина не сможет усилить свое военное присутствие в азовской акватории и ответить российскому флоту: «Необходимы огромные средства, которых сейчас нет, и необходим достаточно длительный промежуток времени, которого также у нас сейчас нет».

В сентябре пресс-служба украинского кабинета министров на своей странице в Facebook заявила о том, что до конца 2018 года на Азовском море планируется создать базу Военно-морских сил Украины «для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе».

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15 ноября стало известно о том, что украинская пограничная служба задержала в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов, заходивших в порты Крыма. Также сообщалось, что за еще примерно 940 судами ведется наблюдение.

Ситуация в Азовском море между Россией и Украиной обострилась после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив весной 2018 года. В Киеве считают, что Москва может ограничить доступ к азовской акватории. В ходе конфликта пограничные службы стран неоднократно задерживали суда.

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