Киев попросил помощи в противодействии российской угрозе

Председатель пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о необходимости усилить меры пограничной безопасности из-за угрозы со стороны России. Об этом во вторник, 30 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

Цигикал подчеркнул важность иностранного участия в урегулировании сложившейся ситуации. «Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах», — рассказал он.

Глава ведомства отметил, что активные действия России могут стать причиной экономической блокады речных и морских портов Украины. По его словам, речь идет о нарушениях норм международного морского права в исключительной экономической зоне и «аннексированном территориальном море».

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30 октября в Одессе состоялся круглый стол по вопросам повышения безопасности на море и развития Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Встреча была организована при поддержке программы Госдепа США по вопросам безопасности границ.

Также на мероприятии присутствовали представители правоохранительных структур иностранных государств, в ведении которых находится охрана морских границ, и члены Европейского Агентства пограничной и береговой охраны (FRONTEX) и Миссии ЕС EUBAM.

В октябре Европейский парламент (ЕП) поддержал Украину и выступил против России с обвинением в попытке превращения Азовского моря во «внутреннее озеро» и присвоения украинских нефтегазовых месторождений.

Ситуация на Азовском море обострилась накануне открытия Крымского моста через Керченский пролив. По мнению Киева, Москва стремится ограничить доступ Украине к морю. В ходе конфликта украинские пограничные службы неоднократно задерживали судна, принадлежащие российской стороне.

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