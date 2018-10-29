Киев захотел санкций для российских портов на Черном море

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает на введение Европейским союзом и США санкций в отношении российских портов на Черном море в связи с постоянными остановками российской стороной украинских и иностранных судов в Азовском море. Об этом в понедельник, 29 октября, заявил глава ведомства Владимир Омелян, передает «Интерфакс».

«Я надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций по отношению к российским черноморским портам. Я считаю, что это абсолютно адекватная мера, которая заставит российскую власть еще раз задуматься о том, сколько стоит оккупация, сколько стоят военные действия», — сказал Омелян.

По его словам, как украинские, так и иностранные судовладельцы из-за простоя судов теряют от 15 тысяч до 50 тысяч долларов ежедневно, что, в свою очередь, ведет к подорожанию продукции для конечных потребителей.

Материалы по теме Флагман без двигателя Украинский флот превратился в ржавую рухлядь

Омелян добавил, что Украина настроена жестко реагировать на подобные действия со стороны России, а последние заявления Госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии являются «итогом работы украинской власти по донесению информации о происходящем партнерам Украины по антироссийской коалиции».

25 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации в Азовском море. В ней содержится призыв к членам Европейского союза заявить, что санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Также в Европарламенте предложили ввести должность спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу, который будет контролировать ситуацию в зоне морского конфликта.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года, перед открытием Крымского моста через Керченский пролив. Киев счел строительство незаконным (Украина считает Крым частью своей территории — прим. «Ленты.ру») и выразил опасения, что Россия перекроет доступ к этому морю.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!