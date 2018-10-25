Украинцев припугнули заходящими в Азовское море российскими кораблями

Россия 24 октября завела в акваторию Азовского моря два военных корабля. Об этом в четверг, 25 октября, заявил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает «Укринформ».

«Вчера два сторожевых корабля — "Сыктывкар" и "Кизляр" — по внутренним водам Российской Федерации были доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря», — поведал Серватюк.

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По его словам, сейчас в Азовское море направляется еще один российский военный корабль. «Сегодня началось буксирование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытие тоже в Азов», — указал представитель украинской Госпогранслужбы.

По словам Серватюка, помимо этих кораблей у России в Азовском море уже есть группировка из более чем 120 кораблей и катеров. «На сегодня ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая», — заключил он.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет ей доступ к нему. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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