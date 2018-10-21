На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота

В Азовское море после ремонта возвращается украинский пограничный сторожевик проекта 205П «Донбасс». Об этом сообщает портал «Тиск» в Facebook.

По утверждению СМИ, корабль является «одной из самых мощных единиц» украинского флота. Катер вооружен двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230, пулеметами ДШКМ и ПКМБ, а также сбрасывателями глубинных бомб.

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Ремонту подверглись рулевые механизмы, винты и валы, системы охлаждения. Помимо этого, корпус судна очистили и покрасили, установили протекторы на подводную часть корпуса, а также обслужили топливные, масляные и балластные цистерны.

Пограничные сторожевые корабли проекта 205П (кодовое обозначение НАТО Stenka) — советские корабли и артиллерийские катера разработки 1960-х годов. Несмотря на возраст, они по-прежнему остаются на вооружении Пограничной службы ФСБ России.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет ей доступ к нему. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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