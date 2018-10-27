На Украине раскрыли план по «возвращению» Азовского моря

Киев должен принять радикальные действия, не дожидаясь помощи Европейского союза, чтобы «вернуть» себе контроль над Азовским морем, заявил «Обозревателю» капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя украинского Союза офицеров Евгений Лупаков.

По его словам, соответствующий план состоит из четырех шагов: первый — расторжение договора с Россией 2003 года о совместном использовании Азовского моря, второй — законодательное установление линии украинской морской границы, третий — заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений Ракетно-артиллерийских войск.

«И как только эти законы будут приняты — тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет», — заключил Лупаков.

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25 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации в Азовском море с призывом к членам Европейского союза заявить, что санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Также в Европарламенте предложили ввести должность спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу, который будет контролировать ситуацию в зоне морского конфликта.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года, перед открытием Крымского моста через Керченский пролив. Киев счел строительство незаконным (Украина считает Крым частью своей территории — прим. «Ленты.ру») и выразил опасения, что Россия перекроет доступ к этому морю.

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