На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала в эфире телеканала ICTV о последствиях возможной денонсации договора с Россией по Азовскому морю. Запись программы доступна на YouTube.

Зеркаль отметила, что Украина не приобретет никаких дополнительных прав в случае отказа от соблюдения соглашения. «Мы можем получить новый территориальный спор с РФ по делимитации Азовского моря», — пояснила замминистра.

В то же время чиновница заявила о неправомерности соглашения с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву и намерении проинформировать международный арбитраж об обострении ситуации в зоне Азовского моря по вине России. По мнению Зеркаль, одна из пяти статей договора, в которой речь идет об определении границ в Азовском море, никогда не была реализована.

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25 октября члены Европейского парламента (ЕП) поддержали Украину и обвинили Россию в попытке присвоения Азовского моря ради украинских нефтегазовых месторождений. В проекте представленной ими резолюции было отмечено, что Москва стремится превратить море в свое «внутреннее озеро».

Ситуация на Азовском море обострилась весной 2018 года, накануне открытия Крымского моста через Керченский пролив. По мнению Киева, Россия осуществила строительство незаконно (Украина считает Крым частью своей территории) и может перекрыть Украине доступ к морю. В ходе конфликта украинские пограничники неоднократно задерживали российские суда.

24 декабря 2003 года был заключен договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, упомянутые территории были назначены общими внутренними водами обеих стран. Также стороны договорились о сотрудничестве в области судоходства, рыболовства, процедур поиска и спасения в данной зоне. Кроме того, в результате соглашения был достигнут определенный режим пропуска в Азовское море торговых судов и военных кораблей.

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