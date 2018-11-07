Порошенко предупредил другие государства о российской тактике

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Россия испытывает в Азовском море систему атак, которую впоследствии может использовать в других странах, передает в среду, 7 ноября, «Интерфакс-Украина».

«Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где активно отрабатываются система блокады украинских морских портов... Я убежден: не только по отношению к украинцам эта технология будет применяться», — сказал Порошенко на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного движения вперед» в Киеве.

Украинский лидер отметил, что Россия пытается остановить работу морских портов в Бердянске и Мариуполе.

30 октября председатель украинской пограничной службы Петр Цигикал обвинил Россию в подготовке экономической блокады речных и морских портов Украины. По его словам, речь идет о нарушениях международного экономического морского права в исключительной экономической зоне и «аннексированном территориальном море».

Кроме того, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль выразила опасения по поводу нового территориального спора с Россией из-за делимитации Азовского моря. По ее мнению, подобное развитие событий возможно в случае денонсации украинско-российского договора по данной территории.

Материалы по теме Флагман без двигателя Украинский флот превратился в ржавую рухлядь

В октябре Европейский парламент (ЕП) разделил позицию Украины и обвинил Россию в попытке присвоения Азовского моря ради украинских нефтегазовых месторождений и превращения его во «внутреннее озеро».

Ситуация на Азовском море обострилась весной 2018 года накануне открытия Крымского моста через Керченский пролив. По мнению киевских властей, Москва намерена ограничить Украине доступ к морю. В ходе конфликта пограничные службы сторон неоднократно задерживали в портах судна друг друга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!