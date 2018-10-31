Украина закроет небо над Черным морем из-за испытаний ракет

В Херсонской области 1 ноября начнутся испытания управляемых ракет. В связи с этим будет закрыто воздушное пространство над Черным морем, сообщают «Украинские новости».

По словам спикера командования Воздушных сил Украины Дмитрия Струтинского, небо будет закрыто с 1 по 4 ноября.

Ранее 18 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие России. Он также указал на то, что Североатлантический Альянс продолжает накапливать вооружения на границах России.

Украинская сторона считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. Напряжение между странами в Азовском море стало нарастать после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив. По мнению украинских властей, Россия перекроет доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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