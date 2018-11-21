Россия призвала Украину воздержаться от авантюр в Азовском море

МИД России предостерег Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря. Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства заявлении.

В министерстве отметили, что Азовское море — это внутренние воды России и Украины, где свободно ходить могут только суда этих двух стран. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, Керченский пролив не является международным. Соответственно, там не действует право транзитного или мирного прохода для иностранных судов.

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«Осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны. Увеличение их числа с апреля 2018 года вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что почти половина осмотренных судов проследовали в российские порты или из них, а суда под российским флагом также инспектируются. Кроме того, дислоцированные в Азовском море силы в основном используются для охраны Крымского моста, а не для наращивания военного присутствия.

«В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает», — резюмировали в МИД. Там также предупредили, что ответственность за возможное обострение ситуации на этой территории ложится на Украину и поддерживающие провокации государства.

Ситуация в Азовском море между Россией и Украиной обострилась после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив весной 2018 года. В Киеве считают, что Москва может ограничить доступ к азовской акватории. В ходе конфликта пограничные службы стран неоднократно задерживали суда.

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