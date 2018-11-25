К украинским кораблям в Керченском проливе выдвинулось подкрепление

Суда ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦОС ФСБ.

Собеседник агентства указал, что сотрудники погранслужбы ФСБ принимают все необходимые меры для пресечения незаконных действий.

Ранее в воскресенье, 25 ноября, несколько украинских судов нарушили российскую границу в Керченском проливе и совершили опасные маневры, не подчинившись российским войскам.

Российская сторона расценила случившееся как провокацию. Украина настаивает на том, что два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя в Азовском море, о чем заранее было сообщено. В ВМС страны объявили, что российский корабль протаранил буксир и нанес ему повреждения.

В украинском МИД заявили, что случившееся стало нарушением Конвенции ООН по морскому праву. «Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Позднее пролив был закрыт для гражданского судоходства в целях безопасности.

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