Киев объяснил отказ отправлять авиацию на помощь захваченным кораблям

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев не направил авиацию в воздушное пространство над Керченским проливом из-за темноты и мощной системы ПВО в Крыму. Об этом сообщает Еспресо.TV.

По его словам, поддержка авиацией рассматривалась, однако Крым «перенасыщен» средствами противовоздушной обороны, комплексами С-400 и С-200. «Время было уже темным. Применять и преодолевать систему ПВО было бы очень обременительно», — сказал Воронченко.

Он также заявил, что у ВМС Украины достаточно сил для полномасштабной войны на море. «У нас нет такого потенциала корабельного состава, ведь, знаете, основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму. Но есть мощные береговые войска и морская пехота, которая способна на отражение нападения с морского направления при проведении морской десантной операции», — отметил Воронченко.

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В воскресенье, 25 ноября, ФСБ России сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили государственную границу и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» идут из Одессы в Мариуполь. Российский корабль протаранил «Яны Капу». Керченский пролив перекрыли, была поднята боевая авиация.

Вечером того же дня украинские корабли были задержаны с применением оружия. Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране до 25 января 2019 года. Документ должна утвердить Верховная Рада.

Киев не признает российский статус Крыма и вод вокруг него.

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