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РПЦ назвала ответственного за преследование украинского духовенства

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Моральную ответственность за преследование духовенства канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) несет Константинополь. Такое мнение высказал РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, в настоящее время на УПЦ МП оказывается «неприкрытое давление», одним из примеров которого стали обыски, прошедшие у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. «Целью этого давления является принуждение иерархов УПЦ к участию в так называемом объединительном соборе, призванном учредить на Украине новую православную церковь, поддержанную Константинополем», — пояснил Якимчук.

Как заявил в субботу, 1 декабря, президент Украины Петр Порошенко объединительный собор может состояться в середине декабря или даже раньше.

30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры пришли с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры. Отмечалось, что следственные мероприятия проводились в рамках производства по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозной принадлежности.

28 ноября представители Киево-Печерского заповедника, подчиненного Министерству культуры Украины, начали описывать имущество ближних пещер Киево-Печерской лавры. В ведомстве заявили, что опись носит плановый характер, однако монахи утверждают, что никаких материалов о проверке не получали.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.

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