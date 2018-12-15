Главой новой церкви на Украине избран представитель УПЦ КП Епифаний

Объединительный собор в Киеве избрал предстоятелем новой украинской церкви, которая объединит неканонические религиозные структуры, митрополита Епифания (Сергея Думенко), представляющего раскольническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Об избрании Епифания объявили на Софийской площади, передает «BBC Украина».

Думенко 39 лет. В УПЦ КП он занимает должность митрополита Переяславского и Белоцерковского. Епифания считают одним из ближайших соратников лидера раскольников Филарета. Еще до собора его называли в числе основных претендентов на пост главы новой религиозной организации.

К собравшимся на площади перед Софийским собором вышел президент Украины Петр Порошенко, который объявил о создании «поместной православной автокефальной церкви». Как передает Страна.ua, глава государства заявил, что предстоятель будет носить титул Митрополит Киевский и всея Украины.

Порошенко заявил, что новая церковь — это церковь «без Путина, без Кирилла и без молитвы за российскую власть и российское войско», «но с богом и Украиной».

В соборе участвовали представители раскольнических УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). На собор также пришли два митрополита канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП): митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Симеона также называли одним из вероятных претендентов на должность главы новой церковной организации.

Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что участники собора от канонической церкви перешли в раскол. «В данном случае люди сами захотели отлучить себя от своей церкви. Нам остается это только с грустью констатировать», — сказал Климент.

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