Бывший СССР
 
Последние новости
Появились данные о гибели россиянина в Сирии
Раскрыты подробности романа Вуди Аллена с несовершеннолетней моделью
Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России
Кольца Сатурна начали разрушаться
Судьба цен на нефть оказалась в зависимости от России
Ким Кардашьян надела прозрачное платье российского дизайнера
Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей
Пятиметровый питон обвил пожарного на глазах у школьников
Банде брата бывшего футболиста «Зенита» дали 90 лет
Москва преждевременно остановилась 
Новости партнеров

Украинская церковь заявила о независимости от Константинополя

Перейти в «Мою Ленту»
Епифаний

Православная церковь Украины не будет зависеть от Константинополя. Об этом сообщил в эфире украинского канала ICTV ее глава митрополит Епифаний. Запись эфира доступна на YouTube.

Он заявил, что информация о подчинении украинской церкви константинопольскому патриарху Варфоломею недостоверна и распространяется врагами новой церковной структуры. По словам Епифания, роль Константинопольского патриархата заключалась в помощи в обретении независимости, и теперь Киев ждет томоса (указа) об обретении автокефалии.

«Константинополь как мать всех церквей помогает нам объединиться, создать структуру новой церкви, а после вручения томоса — стать самоуправляемой церковью. Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя. Томос является как бы вторым крещением для Украины», — сказал митрополит.

Также Епифаний прокомментировал сообщения о захвате храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По его словам, это слухи, которые не соответствуют действительности. «Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны "единой церкви" не будет. Но те приходы, которые проявят желание, должны быть приняты», — сообщил иерарх.

Епифаний отметил, что церковь на Украине должна реформироваться, но изменения необходимо вводить постепенно, во избежание раскола. «Есть календарный вопрос — мы можем в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь», — подытожил митрополит.

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Собор принял предложенный Константинополем устав, однако ранее издание «Вести» сообщало, что речи об автокефалии в нем не идет. В частности, украинскую церковь будет возглавлять митрополит, а не патриарх.

В нее вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП.

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Митрополит, а не патриарх" - стало известно, как будет выглядеть устав новой украинской церкви
Главой новой церкви на Украине избран представитель УПЦ КП Епифаний
Стало известно официальное название новой церкви на Украине
Названа дата предоставления украинской церкви томоса об автокефалии
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0115 декабря

Маленькая революционная страна

Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
08:49Сегодня

Тимошенко предостерегла от «эпохальной авантюры» Порошенко

06:23Сегодня

Родственники Порошенко поддержали присоединение Крыма к России

21:4117 декабря

Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны

Бывший СССР00:0712 декабря

Медвежья угроза

Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
04:34Сегодня

Стала известна цель наступления Украины на Донбасс

18:1017 декабря

Российский военный выпил этилового спирта и умер

20:5817 декабря

Украина придумала метод защиты от России на море

Бывший СССР00:01 3 декабря

Доктор хаос

Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
19:1017 декабря

Киев предрек России катастрофу

23:5515 декабря

Стало известно официальное название новой церкви на Украине

20:1817 декабря

Лукашенко расстроил армян

Россия
«Чувствую, меня тошнит, перед глазами все плывет»
Врач из Крыма боролась за права пациентов. За это ее сделали уборщицей
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
«Слишком много расизма и нет денег»
Они приехали в Россию из Африки. И теперь чувствуют себя людьми второго сорта
Общественник из Санкт-Петербурга объявил голодовку в поддержку инвалидов
Чиновники пообещали не увольнять медсестру за перевязку пациента скотчем
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Путин задумался о включении других стран в ракетный договор
Женщину обвинили в попытке убийства за роды в туалете
Названо число северокорейских перебежчиков
«Выслать всех к чертовой матери»
 
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
Япония научится воевать в космосе и под водой
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Тимошенко предостерегла от «эпохальной авантюры» Порошенко
Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны
Стала известна цель наступления Украины на Донбасс
Украина придумала метод защиты от России на море
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
«Аэрофлот» покарал еще двух авиадебоширов
Россия вложила миллиарды в госдолг США
На чеченские горы потратят миллиарды рублей
Равноправия женщин и мужчин придется подождать еще 200 лет
Все материалы
Силовые структуры
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей
Десятки российских СИЗО оказались переполнены арестантами
Банде брата бывшего футболиста «Зенита» дали 90 лет
Похитивший человека российский бандит 18 лет притворялся известным художником
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Израиль показал ракету Gabriel 5
В Индонезии нашли гигантскую затерянную пирамиду
В США задержку с «Сарматом» связали с Крымом и Сирией
В России признали вину за провал МиГ-29К в Индии
Все материалы
Спорт
Екатерина Юрлова-ПерхтРусские отстрелялись
Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро
Ибрагимович прояснил свое будущее
Увольнение из «Манчестер Юнайтед» обогатит Моуринью на миллионы
Мамаев напомнил о достойной компенсации побитому водителю
Мамаева и Кокорина оставили в «Бутырке»
«Манчестер Юнайтед» избавился от Моуринью
Серену Уильямс достали допинг-офицеры
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Раскрыты гастрольные заработки самых успешных музыкантов
Раскрыты подробности романа Вуди Аллена с несовершеннолетней моделью
Тарантино ужаснул собственных грабителей
Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист России
Все материалы
Интернет и СМИ
Как работал, так и заработал
Счастье в СССР показали американцам. Советскому человеку рассказать о нем забыли
Назван худший YouTube-блогер года
Обнаружен разряжающий смартфоны на Android вирус
Британка похвасталась гостеприимством своего деда и прославила его
Российских троллей заподозрили в попытке отучить американцев от мастурбации
Девушки заглянули в мужские туалеты и изумились
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Девушка обнажилась на центральной площади Ватикана ради фото
Ким Кардашьян надела прозрачное платье российского дизайнера
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи
Все материалы
Путешествия
«Борются все, как могут»
Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Неудачная посадка самолета в экстремальных погодных условиях попала на видео
Женщина полетела в Грузию и умерла
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Испанец поехал на Колыму и замерз
Все материалы
Из жизни
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Неискушенная в лотереях обладательница выигрышного билета чуть не упустила его
Распитие жидкости для вейпа закончилось для британских школьников отравлением
Лоси понюхали туристов и попали на видео
Британка узнала о беременности на восьмом месяце
Все материалы
Porsche для бедных
Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
Гонять изволите?
Представительские седаны, превращенные в гоночные
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Ford построил конуру с системой активного шумоподавления
Кен Блок выпустил юбилейную, десятую «Джимхану»
Все материалы
Дом
Восемнадцать плюс
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Рублевка подешевела
«Яндекс» задумал дорогостоящий переезд
Названы новостройки Москвы с самыми большими новогодними скидками
В Москве заметили рост цен на старые квартиры
Все материалы