Названа дата предоставления украинской церкви томоса об автокефалии

Константинопольский патриархат даст украинской церкви томос об автокефалии 6 января. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) архиепископ Евстратий (Зоря), передает «BBC Украина».

«Томос Вселенского патриарха, по той информации, которую мы получили, должен быть вручен предстоятелю православной церкви Украины 6 января», — сказал Евстратий.

6 января в Константинополе состоится божественная литургия с участием Вселенского патриарха и предстоятеля поместной церкви Украины, после чего последнему будет вручен томос, пояснил пресс-секретарь.

Архиепископ добавил, что УПЦ КП выбрала кандидатуру на пост предстоятеля единой церкви, который будет избран 15 декабря на объединительном соборе украинских церквей. Имя претендента он назвать отказался.

По словам Евстратия, каждый иерарх УПЦ КП возьмет с собой одного клирика и одного монаха или мирянина. Сначала все участники собора определят трех главных претендентов на пост предстоятеля, а потом архиереи выберут из этой тройки одного. Голосование будет тайным.

Будущую поместную церковь возглавит не патриарх, а митрополит. Украинские СМИ называют наиболее вероятным претендентом на этот пост митрополита Епифания (Думенко), отмечает «BBC Украина».

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Между тем министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что из-за автокефалии в стране будет создана Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести, которая станет работать с национальными меньшинствами. «Чтобы у нас пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу. Мы поликонфессионная страна, мы мультикультурная страна и с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты», — цитирует Нищука «Интерфакс-Украина».

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая имеет широкую автономию в структуре Русской православной церкви и не требует автокефалии. А также раскольнические и никем не признанные УПЦ КП и УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь). Две последние собираются учредить единую поместную церковь. В сентябре Константинополь отправил на Украину двоих посланников для подготовки автокефалии, а в октябре снял анафему с лидеров раскольников. РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом. Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Константинополь должен извиниться перед украинцами за причиненную им боль.

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