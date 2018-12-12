В РПЦ призвали Константинополь извиниться перед украинцами

Константинополь должен извиниться перед жителями Украины за то, что процесс автокефалии происходит вопреки желанию верующих. Об этом рассказал глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион на православном портале «Иисус».

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По мнению священнослужителя, действия Константинопольского патриарха Варфоломея отталкивают верующих и не способствуют единству православия на Украине. Митрополит назвал повестки на объединительный собор «приглашением на казнь» и призвал отказаться от автокефалии, «чтобы не превратиться в посмешище».

«Константинопольскому Патриарху следовало бы на Украину "послать посольство просить о мире": извиниться перед Блаженнейшим митрополитом Онуфрием (главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата — прим. «Ленты.ру»), извиниться перед миллионами верующих за причиненную им боль и отказаться от дальнейших действий на украинском направлении», — заключил Иларион.

Объединительный собор должен состояться 15 декабря. На нем священнослужители примут устав украинской православной церкви.

Церковный раскол на Украине обострился в начале осени, когда патриарх Константинопольский Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию (церковную независимость) и снял анафему с глав раскольничьих церквей. УПЦ МП в связи с этим разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

На Украине действуют три православные церкви. Каноническая УПЦ МП является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не были признаны мировым православием.

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