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Порошенко пригрозил канонической церкви из-за «пальцев веером»

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит оказывать давление на верующих в стране. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «112 Украина», передает в субботу, 1 декабря, РИА Новости.

По словам украинского лидера, верующие сами смогут выбирать, в какую церковь им ходить. «Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единении с российской церковью. Но "пальцы веером" Московский патриархат [Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП)] тут расставлять больше не будет», — отметил он.

Порошенко также подчеркнул, что не намерен возводить автокефальную православную церковь Украины в статус государственной и к чему-либо «подталкивать» граждан своей страны.

14 ноября сообщалось, что украинский президент перед началом Собора канонической УПЦ МП накричал по телефону на ее главу митрополита Онуфрия и не приехал на мероприятие.

Церковный раскол на Украине обострился в начале осени, когда патриарх Константинопольский Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию (церковную независимость) и снял анафему с глав раскольничьих церквей. УПЦ МП в связи с этим разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

На Украине действуют три православные церкви. Каноническая УПЦ МП является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.

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