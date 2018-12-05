Объявлена дата Объединительного собора украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора, на котором примут устав украинской православной церкви. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Собор состоится 15 декабря 2018 года», — заявил украинский лидер на форуме местного самоуправления в Киеве.

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Синод Константинопольского патриархата утвердил проект устава украинской поместной церкви на прошлой неделе, однако он не будет опубликован до Объединительного собора. Как сообщало издание «Вести», проект устава не предполагает автокефалию украинской церкви в системе поместных церквей. В частности, возглавлять украинскую церковь будет митрополит, а не патриарх.

Кроме того, украинская церковь не сможет самостоятельно канонизировать святых, а лишь передавать их имена Константинопольскому патриарху для утверждения. Также патриарх становится высшей апелляционной структурой, куда могут обращаться иерархи украинской церкви в случае несогласия с решениями своего руководства.

В настоящее время на Украине действуют три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), считаются раскольничьими и не признаны мировым православием.

Однако в начале осени Константинопольский патриарх Варфоломей снял анафему с глав раскольничьих церквей и высказал намерение предоставить Украине автокефалию (независимость). УПЦ МП в связи с этим разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

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