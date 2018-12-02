Порошенко наградил самых убежденных митрополитов-«раскольников»

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого двух митрополитов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за поддержку создания украинской автокефальной церкви. Об этом сказано на официальном сайте главы государства.

В указе о награждении сказано, что митрополит Черкасский и Каневский Софроний и митрополит Сарненский и Полесский Анатолий удостоены ордена как «лица, внесшие значительный личный вклад в строительство государства, <…> культурно-образовательное развитие Украины». Оба награжденных митрополита — известные сторонники раскола.

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20 ноября Порошенко встретился с митрополитом Софронием и поблагодарил его за поддержку в отделении от РПЦ. Президент отметил патриотизм священника и его вклад в будущее украинской поместной автокефальной православной церкви.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим УПЦ МП разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием. Из раскольничьих церквей и перешедших на их сторону иерархов УПЦ МП предполагается создать так называемую Единую поместную православную церковь.

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