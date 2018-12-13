Украинский боксер Усик встал на защиту монахов

Боксер Александр Усик пообещал защитить монахов в случае захвата украинских Лавр. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Таким образом Усик ответил на вопрос одного из зрителей: «Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут действия Александра?»

«Я встану на сторону монахов», — сказал боксер.

Несколько месяцев назад на Украине обострился церковный раскол. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!