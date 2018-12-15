РПЦ прокомментировала решение объединительного собора в Киеве

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали канонически ничтожным прошедший в Киеве объединительный собор, который объявил о создании украинской поместной церкви, избрав ее главой представителя раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов назвал собор «неканоническим собранием» под руководством мирянина и главы государства, «а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке». «Для нас это событие ровно ничего не означает», — заявил Балашов.

Он добавил, что не понимает, на что надеялись два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые пришли на собор. «Жалко их всех. Печальная участь», — отметил протоиерей.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сказал, что каноническое православие на Украине еще больше укрепилось.

«Еще глубже люди поверили в истинность евангельского выражения "Врата Ада не одолеют церковь". И мы отчетливо сейчас понимаем, что Украинская православная церковь, несмотря ни на что, продолжит свое поступательное развитие и служение на украинской земле», — цитирует Волкова ТАСС.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители неканонических УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита канонической УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви. В президиуме собора заседал президент Украины Петр Порошенко, на мероприятии присутствовал бывший глава государства Виктор Ющенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания — одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Ранее в УПЦ КП заявили, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

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