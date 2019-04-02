Украина продолжит путь в ЕС и НАТО при любом президенте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с иностранными журналистами заявил, что нынешняя политика страны и ее курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменятся вне зависимости от результата президентских выборов. Об этом сообщает CNBC.

«Послушайте, я почти уверен, что не будет полного разворота назад, поворота направо или налево. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО», — сказал Климкин.

Министр уверен, что отношения с Россией также не изменятся. По его словам, менталитет населения Украины в отношении РФ уже сформировался и «это навсегда». «Если вы спросите у людей на улицах, это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас — украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, но с точки зрения стратегии это решено на 100 процентов», — считает он.

Ранее Климкин признавал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС. По его словам, это вопрос среднесрочной перспективы.

В феврале действующий президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. После обработки 98,3 процента протоколов лидерство удерживает Владимир Зеленский. Порошенко находится на втором месте с 15,93 процента голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

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