Порошенко в очередной раз окончательно расстался с Москвой

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о курсе страны в НАТО и ЕС как о сигнале для России. Текст его выступления размещен на официальном сайте главы государства.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и в Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: мы расстаемся, окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский союз. И ни у кого не будет такого права», — заявил он депутатам Верховной Рады.

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Порошенко выразил уверенность, что окончательные изменения в конституцию Украины касательно курса страны будут приняты в феврале.

Ранее Порошенко предлагал внести в основной закон страны изменения, которые «зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также курс Украины на интеграцию в НАТО.

Постоянные «окончательные прощания» Порошенко с Россией стали объектом для шуток по обе стороны российско-украинской границы. В прошлый раз он попрощался с Москвой 14 сентября. Тогда он заявил, что Киев получил подтверждение перспективы вступления в НАТО на саммите альянса в Брюсселе. «До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес!» — продекламировал тогда украинский лидер.

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