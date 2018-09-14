Порошенко послал Россию в лес

Украине удалось обыграть Россию и попрощаться с советским прошлым. С таким заявлением в пятницу, 14 сентября, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Украинская правда».

Украинский лидер уверен, что Киев получил подтверждение перспективы вступления в НАТО на июльском саммите альянса в Брюсселе. «Нынешний саммит НАТО подтвердил евроатлантическую перспективу большой европейской страны... Президенты и премьеры один за другим говорили: господин президент, двери НАТО для вас открыты», — рассказал он.

В свою очередь, российский вектор развития Украины после этого саммита был окончательно расторгнут. «Это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве — "До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес!". Это месседж и нашим западным партнерам: "Раз вы [члены НАТО] неоднократно уже нам сказали, что дверь открыта, то даже не сомневайтесь, мы обязательно в нее войдем!"», — добавил Порошенко.

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Украинский лидер уверен, что Киеву удалось обыграть Москву, потому что Украина смогла встать на западный курс развития, несмотря на многолетнее сопротивление Кремля. Также Порошенко рассказал об опасности разворота внешнеполитического курса. «Из советских сказок мы очень хорошо помним, как опасно оглядываться назад», — сказал он.

Одновременно с этим Порошенко указал, что Россия имеет свои планы на президентские выборы, которые пройдут на Украине в 2019 году. «За четыре года мы восстановили не только армию, но разведку, и мы имеем абсолютно точное представление о планах Кремля и знаем, кого они хотят видеть во втором туре [выборов]. И, слава Богу, моей фамилии там нет», — сообщил украинский лидер.

По его мнению, будущее Украины «в значительной, если не решающей степени точно зависит от избирательного цикла 2019-2020 годов», а вооруженный конфликт в Донбассе наложит свой отпечаток на характер избирательной кампании. «На украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. Известно, как на базе пятой колонны мечтают сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом парламенте, а если повезет, то и сделать ее участником с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Горизонт их планирования достигает осени 2020 года, чтобы создать лояльные к Москве политические большинства на местах», — поведал Порошенко.

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Предупредил он и об угрозе «реванша и возвращения Украины в имперское стойло». «Эту угрозу не надо преувеличивать, но и недооценивать ее не следует. Российское вмешательство в избирательные процессы – это не сугубо украинская проблема, как это было лет 20 назад», — считает президент Украины. Он убежден, что «наступление Кремля на демократию и свободу приобрело характер мировой гибридной войны».

«Хорошо, что мы сейчас координируем свои усилия с нашими западными партнерами для выработки надежного механизма по предварению постороннего вмешательства в выборы. Лучший способ защитить весь свободный мир — это защитить Украину», — сказал Порошенко.

«Как президент твердо гарантирую свободные, честные и демократические выборы главы государства и нового парламента, и органов местного самоуправления. Мы защитим свободное волеизъявление граждан», — подытожил Порошенко.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок.

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