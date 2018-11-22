Порошенко раскрыл свои амбиции

Президент Украины Петр Порошенко отказался называть сроки вступления страны в НАТО и назвал этот шаг очень амбициозной и непростой задачей. Об этом сообщает «Телеграф».

«Присоединение к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу — очень амбициозная задача, и выполнить ее настолько непросто, что было бы неправильным обещать конкретные сроки. Но каждый день упорного труда дипломатов, военных и всей страны приближает нас к этой цели», — отметил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина не отступит от стратегии вступления в НАТО. «Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности», — сказал Порошенко.

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Ранее в сентябре украинский лидер посчитал Украину восточным флангом НАТО. В феврале 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что Украина может вступить в ЕС через десять лет.

Украина отказалась от своего внеблокового статуса в декабре 2014 года. В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Однако в марте этого года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что страна не готова к вступлению в НАТО.

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