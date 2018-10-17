Порошенко сравнил Донбасс с Грозным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что не намерен делать Донецк и Луганск «ареной боевых действий», как это было с чеченской столицей в конце прошлого века. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZIK.

«Думаю, ни один украинский политик, в том числе, конечно, и я, никогда не примет решение превратить Донецк в Грозный, Луганск — в Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно», — отметил украинский лидер в эфире телеканала.

Порошенко также упомянул, что не собирается уничтожать «мирное население бомбардировками», чтобы вернуть неподконтрольные территории. «Украина – не Россия. И мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь и не приносят ее в жертву имперским амбициям», — подчеркнул президент.

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

Кроме того, Порошенко вновь обвинил Кремль в превращении украинской территории в место боевых действий «под предлогом якобы защиты русскоязычных в Украине». По его мнению, «стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско», в результате чего Россия не имеет союзников и находится в глубоком экономическом кризисе.

Украинский лидер отметил, что постарается урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем и подчеркнул, что его действия поддерживают 60 процентов украинских граждан.

В октябре 2018 года Петр Порошенко обвинил Россию в нанесении авиаударов по территории Украины, комментируя совместные военные маневры с государствами-членами НАТО. Однако президент не уточнил, где и когда именно были совершены авианалеты.

Вооруженный конфликт на территории Украины начался в 2014 году после государственного переворота, произошедшего в результате многомесячной акции протеста. Власти Киева назвали Россию «страной-агрессором» в законе о реинтеграции Донецкой и Луганской областей и обвинили ее в поддержке неподконтрольных территорий на Донбассе. Москва считает обвинения бездоказательными.

В 1999 году в ходе Второй чеченской войны по Грозному были нанесены ракетно-бомбовые удары. По разным данным, погибли от 100 до 120 человек. Около 400 жителей города были ранены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!