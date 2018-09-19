Украина потребовала от России публично отказаться от выборов в ДНР и ЛНР

Вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченная президента страны Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от России публично отказаться от проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках. Об этом в среду, 19 сентября, она написала в своем Facebook.

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«Сегодня — заседание рабочих групп [по урегулированию конфликта] в Минске. Накануне украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и обратили его особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, не соответствующих украинскому законодательству, на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области, термин Киева для обозначения неподконтрольных территорий — прим. «Лента.ру»)», — сообщила она.

Геращенко добавила, что депутаты обратились к Сайдику с просьбой поставить вопрос о недопустимости выборов, запланированных на ноябрь текущего года, а также заявили, что Киев ожидает реакции Москвы относительно этого вопроса.

«Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на [заседании] сегодня», — подчеркнула Геращенко.

13 сентября агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в республиках сообщило, что решение о проведении выборов в ДНР и ЛНР было принято буквально в течение суток после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Собеседник агентства в администрации главы ДНР поведал, что «решение принималось в Кремле и было спущено сверху».

Выборы глав ДНР и ЛНР, а также Народных советов республик назначены на 11 ноября.

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