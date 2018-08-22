Названы условия проведения выборов в Донбассе

Выборы в Донбассе могут состояться в том случае, если Киев не продлит действие закона об особом статусе региона. Об этом директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков сообщил в комментарии ТАСС.

Чеснаков призвал осторожно относиться к различным слухам о переносе выборов. Он заявил, что основной причиной их переноса является международный контекст. По его мнению, выборы могут стать «ненужным раздражителем для процесса мирного урегулирования».

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Директор ЦПК добавил, что судя по настрою лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с которыми ему довелось общаться, решение о проведении выборов будет приниматься с учетом международной обстановки, прогресса в реализации минских соглашений и продления Украиной закона об особом положении Донбасса. «Если этот закон своевременно и в полном объеме не будет продлен Верховной Радой и президентом Украины, то минские соглашения следует считать сорванными по их вине. Я уверен, что в таком случае выборы в республиках Донбасса состоятся в этом году», — заявил Чеснаков.

20 августа появилась информация о том, что запланированные на ноябрь выборы в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках будут перенесены на неопределенный срок.

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