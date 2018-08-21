Суд обязал расследовать роль Порошенко в поражении под Иловайском и Дебальцево

Печерский районный суд Киева постановил расследовать возможную причастность президента Украины Петра Порошенко и начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко к гибели военнослужащих в боях у Иловайска и Дебальцево. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет об «Иловайской трагедии» и «Дебальцевском котле». В Генпрокуратуре решение суда пока не прокомментировали.

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«Дебальцевский котел» — одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе. Оно произошло в середине февраля 2015 года. По различным данным, в населенном пункте были блокированы от трех до восьми тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. По официальным данным Киева, в ходе операции погибли 66 военных, еще около 300 получили ранения.

Боевые действия, связанные с «Иловайским котлом», начались в ночь на 19 августа 2014 года. Украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьезные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек.

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