Разгромленную в дебальцевском котле украинскую бронетехнику показали на видео

На YouTube появилось видео, снятое после боев в районе города Дебальцево в феврале 2015 года. На кадрах запечатлен разгромленный блокпост украинских военных и уничтоженная бронетехника, в том числе танки.

Также в 27-минутном ролике показаны возведенные силовиками укрепления, окопы, брошенное оружие и боеприпасы. В конце авторы видео нашли флаг Украины, на котором написано «От детей освобожденного Славянска». Один из мужчин потоптался на нем.

Дебальцевский котел — одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе. Оно произошло в середине февраля 2015 года. По различным данным, в населенном пункте были блокированы от трех до восьми тысяч бойцов ВСУ. Согласно официальной информации, которую озвучивали в Киеве, за время окружения погибли 66 военных, еще около 300 были ранены. По данным Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, в Дебальцево погибли более трех тысяч украинских силовиков. В данный момент Дебальцево входит в состав ДНР.

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