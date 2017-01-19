Волонтер похвастался приближением украинской армии к Дебальцево

Украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вплотную приблизились к городу Дебальцево, который входит в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 19 января, он написал на своей странице в Facebook.

«От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 километров по полям и высотам. А еще год назад было 25 километров. Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала», — отметил Мысягин.

Он выразил мнение, что ВСУ продвигаются, не нарушая минских соглашений.

Материалы по теме Скрутили в дугу Как украинские военные захлебнулись в собственной атаке под Дебальцево

10 января Мысягин сообщил, что украинские военнослужащие заняли новые позиции в районе Дебальцево. «Наши очень постарались, и, самое главное, все сделали тихо. Позиции наши, и крепко наши. Уже и опорники на них стоят», — сказал он, добавив, что ополченцы обо всем догадались и активизировались, «но было уже поздно».

Крупнейшие за последнее время столкновения между ополченцами Донбасса и украинскими силовиками произошли в районе Дебальцево с 18 по 23 декабря 2016-го. В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что ВСУ попытались прорвать оборону, но вынуждены были отступить, потеряв 40 человек убитыми, еще 50 ранеными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.